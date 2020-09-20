阿迪達神換！阿仙奴絕殺韋斯咸

周日(20日)凌晨英超「倫敦打吡」，阿仙奴主帥阿迪達今場作出「神換」，比賽後段換入尼基迪亞，呢位21歲前鋒最後5分鐘入波，協助阿仙奴主場以2比1絕殺韋斯咸，開季2戰2勝，令「廠迷」睇到復興希望。

今場開波25分鐘，阿仙奴隊長奧巴美揚左路傳中，由拿卡錫迪頂入打開紀錄，呢位29歲法國前鋒開季連續2場入波，之前一度傳兵工廠想出售佢，好彩球會改變主意，佢亦大踢爭氣波證明身價。

臨完上半場，韋斯咸由米查利安東尼奧近門鏟入扳平1比1。換邊之後，米查利安東尼奧仲有1次頭槌攻門中楣，令阿仙奴主帥阿迪達抹一額汗，佢見勢色唔對，先後換入尼高拉斯比比、尼基迪亞搏殺。

尼基迪亞77分鐘上陣，僅過8分鐘，就接應丹尼施巴路斯助攻射入，呢位英格蘭U21國家隊新星只係觸球8次，就入到1球，非常高效率。

根據OPTA統計，由上季開咧計起，阿仙奴後備上陣球員喺英超射入8球，僅次於曼城嘅9球，可見兵工廠後備力量非常強大。