【官宣】熱刺簽皇馬雙雄！巴利揀射手冧巴

熱刺周日(20日)晚英超作客修咸頓前夕，公布好消息，正式簽入皇馬雙雄加里夫巴利、利古朗，其中威斯爾球星加里夫巴利將會着9號球衣，莫非呢位快翼想轉型做射手？

熱刺今次係以借用形式簽入31歲嘅加里夫巴利，為期1季，呢支倫敦勁旅仲有權續借多1季。巴利周薪達60萬鎊，據悉皇馬仍然會支付佢60%人工，熱刺負責其餘40%人工。

加里夫巴利曾效力熱刺5年，上陣203次，射入56球及58次助攻，2013年由熱刺轉投皇馬，當年轉會費達9,000萬鎊，依家回巢，希望可以重拾昔日風彩啦。不過，加里夫巴利現時有傷在身，預料要抖1個月。

至於23歲左閘利古朗將會着3號球衣，轉會費3,000萬歐元，雙方簽約5年，但皇馬有權用4,500萬歐元回購呢位西班牙國腳。

利古朗曾經為皇馬上陣48場射入2球及4次助攻，上季被外借去西維爾，上陣38場射入3球及5次助攻，協助西維爾奪得歐霸盃，曾經有傳曼聯想收購佢，但被熱刺捷足先登。

值得一提，皇馬公布2人轉會消息，特別感謝利古朗嘅專業精神，但只係用44個字簡單祝福巴利，似乎不滿佢之前「自暴自棄」表現。