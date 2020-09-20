皇馬登場　拉莫斯首仗有冇士哥？

星期日賽事焦點，同大家研究西班牙甲組聯賽，由皇家蘇斯達主場迎戰皇家馬德里。「銀河艦隊」上季重奪西甲冠軍，一班奪冠主力繼續留隊。

雖然今夏並無重大收購，不過就從今場對手皇蘇收回挪威新星馬田奧迪加特，佢今場將會掉轉槍頭倒戈對皇蘇，皇蘇今季冇咗馬田奧迪加特，就成功簽入曼城老將大衛施華，但好不幸，佢中咗新冠肺炎，今場未知幫唔幫到手。

今場計牌面都係皇馬較佳，再睇皇馬近4季聯賽首仗全部贏晒，而且全部贏2球或以上，今場客勝，可以放心捧場。

名家：邪神

焦點賽事直播表

周日2:00pm 韓職 FC首爾 Vs FC大邱

無綫85台

周日6:00pm 日職 浦和紅鑽 Vs 川崎前鋒

有線661、601台

周日6:30pm 意甲 帕爾馬 Vs 拿玻里

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日7:00pm 英超 修咸頓 Vs 熱刺

Now621、611

周日7:00pm 法甲 尼斯 Vs 巴黎聖日耳門

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周日9:00pm 英超 紐卡素 Vs 白禮頓

Now621、611

周日11:30pm 英超 車路士 Vs 利物浦

Now621、611

周一2:00am 英超 李斯特城 Vs 般尼

Now621

周一2:45am 意甲 祖雲達斯 Vs 森多利亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周一3:00am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 皇家馬德里

Now632、611