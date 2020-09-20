港超聯　富力R＆F想返榜首？問過冠忠南區先！

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日(20日)下午3時於將軍澳運動場，上演復賽後第二場戲碼，由富力R&F對陣冠忠南區。富力R&F新兵杜度今場隨時候命，令後防實力再升級，為穩固前列位置，今仗必定空群而出爭3分。至於球隊變動頗大的冠忠南區，為報近兩次交手失利之仇，今仗在新帥列文帶領之下，誓要出奇制勝，激戰一觸即發。(on.cc東網周日下午3時直播)

目前於聯賽以5戰得10分排第2位的富力R&F，分別有梁諾恆、林嘉緯、白鶴、安古路及利安高等主力離隊。球隊在聯賽停擺期間先後簽入了徐宏傑、林恩許、馮慶燁及杜度，惟當中僅得杜度符合新兵註冊出戰復賽的資格，而主教練楊正光則認為，杜度的上陣資格填補了球隊防線上的不足，並指球員狀態是球隊目前較大的憂慮：「暫時都滿意球隊每位球員嘅進度，但始終唔喺最好嘅狀態，大概只有6、7成。戰術上都有多一至兩套踢法，因應唔同環境及情況而定，當然唔希望落大雨而影響發揮。」

冠忠南區過去於港超聯停擺期間，球隊陣容及教練團都發生巨大改變。其中5月中「坐正」的列文，今仗將會首次掛帥。斷斷續續的訓練，以及極短的賽前備戰時間，都是這位「新手教練」要面對的難題，但擁有歐洲足協專業級教練牌的列文，則選擇將目光轉向好的一面：「只得兩個星期畀我哋備戰復賽，絕對唔容易，大家唯有保持正面心態，以興奮嘅心情重返綠茵賽場，盡量發揮球隊長處，努力表現自己。」

停擺期間加盟的佐佐木周及史提芬彭利拿，最終獲批復賽期間為冠忠南區披甲，今仗可以隨時候命，列文坦言對陣容有幫助，但強調陣中每位球員都一樣重要：「好開心新加盟球員可以踢得，佢哋至今表現唔錯。依家係球隊嘅磨合期，唔少青年軍球員會加入我哋，無論係本地薑或外援兵，我對所有球員都有信心，所以人都一樣要為球隊付出，隊中係唔會有超級球星嘅存在，呢點好緊要。」

復賽首戰，列文認為球隊要抱住學習心態，去面對強敵富力R&F的挑戰：「富力R&F係好強嘅球隊，但我哋清楚知道自己長短處，無論場上發生咩事，球員同教練都要學到嘢，有進步好緊要。」

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