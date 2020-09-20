VAR老屈呀！迪基亞冇提早離開白界線

曼聯喺周日(20日)凌晨英超主場1比3不敵水晶宮，出現1個重大爭議，曼聯中堅域陀連迪路夫禁區內犯手球，經VAR檢視之後，被吹罰12碼，水晶宮前鋒佐敦阿休主射，被曼聯門將迪基亞撲出，但球證馬田艾堅遜收到VAR通知，指佐敦阿休起腳前，迪基亞已提早跳出龍門白界線，需要重射，結果水晶宮改由韋費特沙夏射入，領先至2比0。

不過，從慢鏡所見，佐敦阿休起腳一刻，迪基亞並未離開晒龍門白界線，但VAR卻指呢位鋼門違規，實在令人費解。

賽後大量曼聯球迷批評VAR同馬田艾堅遜「殺死」足球，令球賽變得唔公平。英格蘭名宿連尼加都睇唔過眼話：「我諗喺100萬個球季之中，都唔會有呢種咁荒謬嘅判決。」曼聯名宿雲奧則指判重射12碼，可以理解，但吹罰域陀連迪路夫犯手球，就太過牽強，當時呢位瑞典國腳已經縮手，但被皮球省中。

VAR由檢視域陀連迪路夫有冇犯手球，再到檢視迪基亞有冇離開白界線，直至韋費特沙夏射入，用咗7至8分鐘，加上當時已經踢到74分鐘，令曼聯白白浪費咗追比數嘅時間。

同埋出現12碼之前，曼聯只係落後0比1，但因為呢球爭議性12碼，搞到落後0比2，對紅魔鬼而言，絕對係致命一擊。