泥地王輸畀矮腳虎　拿度爭法網有隱憂

剛復出為爭取法網「13貫」的「泥地王」拿度，在羅馬大師賽爭取十冠王失敗，周六面對世界排名15的阿根廷球手施瓦茲曼，竟犯出30次無壓力錯誤，以直落兩盤2比6、5比7不敵對手，8強止步。

這位前世界一哥因疫情及養傷，早前放棄了衞冕美網，等待在自己擅長的泥地賽季復出，但8強遇上過去9次碰頭全勝的手下敗將施瓦茲曼，竟然輸兩蛋一盤都冇，令施瓦茲曼成為第15人可以在泥地賽不失一盤贏拿度的球手，祖高域過去在紅土上曾6次未失一盤贏拿度，是目前贏泥地王最多次數的球員。

拿度今仗除了無壓力犯錯30次，得分只有21分，遠比對手的31分，看來面對下月的法網，爭取「13貫」兼平費達拿「20貫」紀錄的他，要檢討及爭取時間調整再準備。

至於世界一哥祖高域，未有因為美網的DQ教訓而收斂一下脾氣，他在8強戰花了兩小時以6比3、4比6、6比3驚險闖入4強。不過，這位塞爾維亞球星陷入苦戰時，仍未能控制自己的情緒，不時掟拍發泄不滿，僥倖地今次無被取消參賽資格，但被主裁判警告。儘管如此，祖高域賽後直言：「這不是我職業生涯第一次掟拍，亦不會是最後一次。在我來看，這是我洩忿的方式，肯定不是最佳的表達方法，年輕球手亦唔應該學，但我們都是人。」

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