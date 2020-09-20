港超聯　冠忠南區激和富力R＆F

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）於將軍澳運動場上演今季復賽後第二場賽事，雖然富力R&F曾憑伊高沙托尼入2粒領先，惟冠忠南區靠「東瀛孖寶」連環發功，末段峰迴路轉地以2比2逼和富力。痛失2分的富力，暫以11分落後榜首的東方龍獅1分，爭標形勢更加緊湊。

富力R&F於停擺期間主力出走，梁諾恆、利安高離隊他投，今場利用盧均宜客串中場，小將林衍廷出任右閘。冠忠南區新兵「肥彭」史提芬及佐佐木周悉數正選，為前線夏志明供應彈藥。開賽3分鐘，富力基奧雲尼先試一腳，禁區頂施射中楣彈出。11分鐘後，伊高沙托尼左路推順起腳同告高出。戰至21分鐘，南區的史提芬左路罰球直射越楣而過。42分鐘南區黃金機會，陳肇鈞左路推至右路起腳被擋出底線，幸好1分鐘後「東瀛孖寶」合作炮製入球，川瀨浩太接應佐佐木周的角球衝頂掛網，助南區半場以1比0領先對手。

下半場甫展開富力即傾巢出擊，盧均宜在一次衝頂與川瀨浩太「火星撞地球」，惟未能對門將謝德謙構成威脅。隨後富力終於找到扳平機會，林志堅帶球入禁區期間，守衞比圖疑不慎犯手球被罰12碼，伊高沙托尼一蹴而就助富力51分鐘追成平手。55分鐘，積施利衝門侵犯周煜辰被罰第一面黃牌。61分鐘「伊高」施展絕招，左路帶入中間一射入網，助富力反超前2比1。高潮於比賽尾段陸續上演，85分鐘積施利剷跌方栢倫領今場第二面黃牌離場，以為南區就此落敗，誰知周煜辰90分鐘出迎撲跌單刀的鄭進泓被逐。另一「東瀛」鋒將佐佐木周罰球操刀彎過人牆，收死甫入替的謝家榮入網。

最終冠忠南區憑「東瀛孖寶」建奇功，於最後階段以2比2逼和富力R&F，粉碎對方務求壓過東方龍獅上榜首的美夢。

賽後冠忠南區領隊貝可泓指出，賽前部署是不理會戰果，盡量做好自己，他認為球員達成目標，加上今場亦能讓不同球員出場適應比賽強度，迎接未來頻密的賽程。至於主教練兼球員列文今場踢足全場，貝可泓表示賽前已做好分工，讓列文以球員身分作賽，臨場亦不用再分心於調配上，他又透露南區有外援仍未到港，令陣容未完整，因此暫時列文仍需繼續充當球員比賽。

而門將謝德謙則大讚一眾年青球員今場的發揮：「開頭我都擔心球員嘅狀態未Fit做唔到個效果，好彩一班年青球員交到功課，最尾球罰球都係『沙維』（鄭進泓）博番嚟，今日特別要讚佢哋。」他又評價列文調任主帥後，全隊上下變得更齊心，更促進了球員之間的溝通，每位球員都清楚自己在場上的工作，有利球隊今場的表現。