先下手為強　紅軍夠默契劏車

今晚英超「藍紅」大戰，車路士主場鬥利物浦。「車仔」新兵夏維斯等人仍要時間適應，相比下「紅軍」默契佔優，加埋堤亞高艾簡達拿來投嘅好消息沖喜，可望再食住「車仔」，利物浦讓平半撐上盤。(Now 621及611周日晚11時30分直播)

車路士一眾新兵夏維斯、迪姆華拿及薛耶治能力唔使懷疑，可惜今夏季前備戰時間比以往短，影響磨合進度，首輪雖以3比1擊敗白禮頓，但整體表現唔算標青，當中夏維斯出任右翼表現平庸，加上門將阿列沙巴拿加又輸大意波，防線隱憂始終未解決。

利物浦陣容冇大變動，首輪主場以4比3險勝列斯聯，一向穩健嘅華基爾雲迪積克罕有犯錯，吸取教訓後相信會更專注。該仗連中三元嘅穆罕默德沙拿，成為首位「紅軍」球員連續4季喺揭幕戰入波，配合老拍檔羅拔圖法明奴及沙迪奧文尼，默契贏車路士成條街。

近3次聯賽交鋒利物浦全勝

利物浦啱啱簽入堤亞高艾簡達拿，據報佢已經成功註冊，不過以高普慣常做法，今晚落場機會唔大。雙方近3次聯賽交手，利物浦贏晒兼轟9粒，包括上季冠軍加冕日大勝5比3，趁「車仔」未夾熟梗係先下手為強，上盤值得捧場。