老孫大四喜　熱刺大「聖」再爆7+

熱刺雖然啱啱簽入嘅皇馬雙雄「大聖爺」加里夫巴利同利古朗，喺周日（20日）英超頭場作客「聖人」修咸頓未能披甲，但好彩仲有射手哈利卡尼同孫興民撐住，「哈神」有入波之餘，更4度妙傳孫興民食出大四喜，協助熱刺反勝5:2，一洗首輪輸畀愛華頓嘅頹氣，打開今季聯賽勝利之門，爆出28倍嘅總入球「7+」，亦係繼尋晚愛華頓大勝西布朗5:2、列斯聯險勝富咸4:3後，連續兩日英超都出現單場總入球7球或以上嘅大場面。

首輪落筆打三更嘅熱刺，一開波即搶攻，僅3分鐘孫興民左路快放傳中，馬特杜靴迪頭槌再二傳，哈利卡尼半車身抽射破網，可惜之前孫興民攞波已越位在先，入球無效。去到32分鐘，倒戈嘅修咸頓右閘獲加彼德斯長傳，箭頭丹尼艾格斯快射破網先開紀錄，冇耐哈利卡尼再食多鋪詐胡，雖然「哈神」今仗腳頭無靈，但助攻亦好耍家，完半場前第一時間彈畀入楔嘅孫興民勁射扳平。易邊後，又係佢哋嘅合作，「哈神」再3度妙傳孫興民建功，令「老孫」食出大四喜，其後哈利卡尼亦埋齋，就算丹尼艾格斯追番球，但熱刺最終仍反勝5:2，聯賽成功開齋。