麥巴比復出　PSG大破尼斯洗頹風

周日（20日）晚法甲頭場，班霸巴黎聖日耳門（PSG）有王牌基利安麥巴比復出，結果靠佢上半場直接及間接建功，加上馬昆奴斯哥利亞換邊後錦上添花，作客以3比0擊敗尼斯，聯賽2連勝重返正軌。

基利安麥巴比係PSG早前確診新冠肺炎7子之中最遲復出，由於另一王牌尼馬今場坐波監，麥巴比復出正好係及時雨。上半場雙方以快打快，尼斯名氣雖然不及對手，但踢落冇怯場，幾次遠射都考起PSG門將基羅拿華斯，不過PSG始終技高一籌，上半場38分鐘，麥巴比殺入禁區被尼斯中場卡夫蘭杜林踢跌，球證直指12碼，麥巴比親自操刀射成1比0，卡夫蘭杜林係慕遜加柏前鋒馬古斯杜林細佬，亦即係法國名宿杜林嘅細囝，睇嚟臨場經驗仲要向爸爸多多學習。踢至上半場補時，麥巴比於進攻左路個人突破，推入禁區射門被擋出，迪馬利亞門前補多腳入網，半場領先2粒返入更衣室。

下半場PSG將比賽節奏拖慢，令尼斯搶番唔少攻勢，不過踢到66分鐘，迪馬利亞進攻右路開出罰球，馬昆奴斯哥利亞前柱銅頭一搖頂成3比0，最終亦以呢個戰果完場。PSG經過開季2連敗，近2場先後擊敗梅斯及尼斯全取6分，總算重回正軌。