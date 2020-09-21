車路士後防接連派膠　主場吞利物浦2蛋

周日（20日）晚英超「紅藍大戰」，車路士完半場前先有安達斯基斯坦臣被趕出場，「高薪低能」嘅門將阿列沙巴拿加又送大禮，直接交波畀利物浦前鋒沙迪奧文尼射入，跟住車仔自己又唔生性，佐真奴費路主射12碼唔入。結果紅軍憑沙迪奧文尼梅開二度，作客以2:0搞掂車仔，聯賽開咧2連勝。

車路士「德國雙箭」夏維斯同迪姆華拿夥拍美臣蒙特攻堅，利物浦則繼續以「三叉戟」穆罕默德沙拿、羅拔圖法明奴及沙迪奧文尼向車仔大門進襲。開賽雙方都試探為主，攻勢唔多到肉，不過13分鐘車仔門將阿列沙巴拿加差啲犯大錯，當時利物浦左路求其一腳踢入禁區，佢無端端輕出但又攞唔波，空門狀態下畀穆罕默德沙拿喺禁區右路扭過，傳中畀羅拔圖法明奴施射，幸畀安達斯基斯坦臣擋出底線，不致主場落後，但已經敲響警號。

車仔比較似樣嘅攻勢主要集中喺迪姆華拿身上，32分鐘佢喺中路想交波，但撞落拿比基達身上彈番畀自己，佢引球推進去禁區頂起左腳抽射，皮球只喺龍門右邊唔夠1米斜出。

不過車仔後防鬆散，喺完半場前付出代價，車仔攻門唔入之後，紅軍門將艾利臣比加快掟個波畀佐敦軒達臣，「神軒」大腳斬向前，沙迪奧文尼突破車仔後防線接應，安達斯基斯坦臣喪追下攬跌文尼，球證原本只畀黃牌，但睇完VAR後改畀紅牌，車仔臨完半場要踢少一個，雙方互交白卷。

踢多一個嘅利物浦，換邊後無耐就打開紀錄，沙拿禁區頂交波同法明奴眉來眼去，法明奴再喺右路輕輕斬波入小禁區，沙迪奧文尼一頂破網，50分鐘領先1比0。4分鐘之後，車仔阿列沙巴拿加「派膠」送大禮，接應隊友回傳，竟然漫不經意一腳交出去，畀沙迪奧文尼截到，一聲唔該又入多一粒，助紅軍領先到2比0。

車路士落後下終於成隊醒番，67分鐘美臣蒙特禁區外施射，皮球僅僅越楣而過。74分鐘迪姆華拿左路發難，殺入禁區被今場首度亮相嘅堤亞高艾簡達拿撞跌，球證判車路士獲得12碼，不過佐真奴費路主射畀紅軍門將艾利臣比加救出，想破蛋都唔得，最終輸0比2。