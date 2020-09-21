艾簡達拿踢出完美數據！軒達臣受傷放心抖

利物浦喺周日(20日)深夜英超大戰，憑沙迪奧文尼入2球，作客以2比0擊敗車路士，但紅軍亦付出代價，隊長佐敦軒達臣受傷，半場就退下火線。僅加盟2日嘅堤亞高艾簡達拿臨危受命火速入替，只係45分鐘時間，就做出75次成功傳球，多過對手車路士所有球員，兼刷新紀錄。紅軍有呢位新「大腦」助陣，整體戰鬥力又「升呢」。

利物浦下半場一開波，堤亞高艾簡達拿就登場，入替隊長佐敦軒達臣，呢位西班牙國腳果然係大賽球員，表現非常淡定，佢喺64分鐘就作出1次妙傳入禁區，可惜隊友韋拿杜姆反應慢咗，接應唔到。

堤亞高艾簡達拿盡顯中場指揮官角色，妙傳陸續有來，根據OPTA統計，佢今場有75次成功傳球，比車仔任何1位球員多起碼17次。最犀利係堤亞高艾簡達拿只用45分鐘就做出呢個數據，成為自2003/04年球季有統計以來，半場時間最多成功傳球次數紀錄。

堤亞高艾簡達拿喺車仔後半場，就有56次成功傳球，亦係紅軍球員之中最多，利物浦下半場可以連入2球，除咗因為踢多1人之外，堤亞高艾簡達拿嘅組織力亦發揮重要作用。

呢位29歲中場唔止傳波了得，喺81分鐘仲有1次遠射僅斜出，美中不足係佢1次犯規，導致被吹罰12碼，幸好有門將艾利臣比加救出。

利物浦領隊高普表示，冇諗過短期內畀堤亞高艾簡達拿踢正選，但佢今場表現出色，加上佐敦軒達臣受傷，睇嚟高普應該會改變主意。