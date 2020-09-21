車路士增兵策略錯晒　2位置仍然係死穴

車路士今夏豪花超過2億鎊增兵，但主場對住利物浦，都係淨吞兩蛋，而且又係中堅同門將出事。歸根究底，領隊林柏特簽人方面，並冇作出針對性策略，令呢兩個「死穴」再次暴露人前，有重蹈上季覆轍之勢。

車路士季英超失54球，屬於前10位球隊之中最多，但睇番車仔今夏增兵名單，仍然「頭重腳輕」，用7,200萬鎊買中場夏維斯、4,800萬鎊買前鋒迪姆華拿、3,600萬鎊買中場薛耶治，諷刺嘅係身價最貴嘅夏維斯，表現最差，薛耶治更加養傷。

防線方面，僅用4,500萬買左閘芝維爾，2位中堅堤亞高施華、沙亞都係免轉會費加盟，前者已35歲，過晒高峰期，後者得21歲，可能被外借，根本簽完之後，作用唔大。

開季2場仲係靠葛特蘇馬、安達斯基斯坦臣扼守中路，之前對白禮頓都失波，今場仲有安達斯基斯坦臣被逐。

最離譜都係冇簽新門將，阿列沙巴拿加上季表現幾差，已經無謂再講，林柏特上季季尾甚至被逼用38歲老將韋利卡巴尼路把關，但偏偏今夏冇第一時間收購門將，結果阿列沙巴拿加今場「派膠」，林柏特自食其果。

盛傳車路士將收購雷恩門將艾度亞文迪，希望真係成事啦，否則車仔今季都幾難發圍。