派路排「怪陣」有驚喜！祖記大勝響頭炮

周一(21日)凌晨意甲，派路首次以教練身份帶領祖雲達斯出戰聯賽，排出「怪陣」旗開得勝，主場以3比0大勝對森多利亞，球星C朗射入1球，連續19季聯賽入波，認真犀利！

教練生涯「一張白紙」嘅派路，原來有一套獨特見解，今場排出352陣式，最特別之處係竟然搵20歲中場古路施夫斯基踢前鋒，同C朗合作攻堅。

呢一招果然奏，開波13分鐘，祖記第1個入球就係C朗個人突破被對手攔截之後，古路施夫斯基後上射入，取得加盟之後第1個入球。

除咗古路施夫斯基之外，另1位新兵韋斯頓麥堅尼，以及祖記青訓球員法保達，今場都踢正選，可見派路有心要對球隊進行年輕化改革。

其中22歲美國中場韋斯頓麥堅尼都有貢獻，佢喺78分鐘轉身射門，被森多利亞門將奧達路擋出之後，由邦路斯補射入網。

至於老大哥C朗今場表現亦好活躍，有10次射門，但比較欠運，包括1次勁射中楣。好彩臨完場前，C朗接應艾朗藍斯傳送，窄角度射入，連續19季聯賽有波入。

呢球亦係C朗2020年27場比賽之中，第28個入球，由上季意甲重開後計起，佢踢12場聯賽入11球及4次助攻，可見佢即使已經35歲，但水準仍然處於顛峰。