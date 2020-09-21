皇馬開季首戰和局　施丹派青年軍被質疑

爭取衞冕嘅皇家馬德里周一(21日)凌晨出戰今季第一擊遇上傷兵滿營，作客皇家蘇斯達雙方「零」入球，0比0和局收場，主帥施丹棄用6,000萬歐轉會嘅盧卡祖域，卻派用B隊小將「加強進攻」，最終冇收穫，備受質疑。

皇馬幾位主力好似夏薩特、馬高阿辛斯奧及艾斯高等缺陣，而老將賓施馬及隊長沙治奧拉莫斯都分別嘗試進攻，卻失敗而回，當球隊最需要入球嘅時候，塞爾維亞中鋒盧卡祖域卻被棄用，只呆坐觀眾席。

皇馬全場試射16次僅有4次中目標，或者睇到德甲「蜜蜂兵團」多蒙特嘅一班年輕新星超卓表現，主帥施丹亦嘗試寄望皇馬新力軍，下半場先後換入兩個B隊小將柏加(Marvin Park)及艾比斯(Sergio Arribas)入場，等佢哋實現同皇馬一隊作戰嘅夢想，但柏加同隊友配合仍欠默契，雖然有活力但失誤都唔少，而艾比斯係89分鐘先換入，只交出一次傳球。

銀河鑑隊喺開季首場比賽只攞1分，傳媒對戰果都覺意外，並且質疑施丹今場嘅調兵，特別棄用盧卡祖域更係有點匪夷所思，反而一改作風試用U19球員，翻查施丹對上一次用青年軍已經要追溯到2018年派自己兒子盧卡登場。

施丹賽後有解釋今場用人調配，佢話唔想換入中鋒，因為唔想改變陣式，亦強調唔係針對盧卡祖域或任何人，但有傳施丹已經叫盧卡祖域轉會。皇馬下場將會對貝迪斯，睇下施丹又點變陣。