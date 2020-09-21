港超聯　有陣！理文愉園大球場勢演雨戰

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「中銀人壽香港超級聯賽」周一（21日）下午3時於香港大球場，上演復賽後第三戰，由理文鬥愉園。隨着前列分子傑志和富力R&F相繼失分，今仗有機會登上榜首的理文，有新加盟的中村祐人正選登場，前線則有尼迪利及基華尼頓組成進攻組合。至於愉園後防繼續有葉卓文夥拍盧斯安奴，中場則派出剛剛取得特區護照的簡嘉亨擔正，為前鋒朱偉鈞輸送彈藥。(on.cc東網周一下午3時直播)

雙方陣容如下

理文：

88袁皓俊 GK

5余煒廉

9尼迪利

11鄭兆均

16顏樂楓 C

18黃炎堃

21賓希路

27陳衍光

44中村祐人

77沙普夫

91基華尼頓

後備：

1高俊

7李康廉

8佐迪

10亞哥斯達

26黃俊皓

29余沛康

66談樂軒

愉園：

1鍾偉豪 GK

2張俊軒

6盧斯安奴 C

5葉卓文

11潘沛軒

13林樂賢

18林毅東

26袁世傑

27伍家揚

28朱偉鈞

30簡嘉亨

後備：

17屠俊翹

3翁煦濤

9黃智康

15黃浩然

16黎培基

23蕭志豪

31蘇荻安

「中銀人壽香港超級聯賽」周一（21日）下午3時，假香港大球場上演第3場復賽賽事，由理文迎戰愉園。理文現以10分處於聯賽榜第3位，為爭奪創會以來首項聯賽冠軍，今仗非勝不可，惟他們同時躋身銀牌決賽，雙線作戰或令「黃衫軍」調兵遣將有所制肘，且看愉園在一眾生力軍力拚之下，能否成為對方爭標路上的「攔路虎」！（on.cc東網周一下午3時直播）

理文主教練陳曉明賽前表示，球員和教練於停擺期間充滿飢渴感，如今終能重返賽場，球隊上下都十分期待。然而僅得2星期的備戰，他坦言難以提升球員狀態至正常的季前水平，希望透過今場對愉園的比賽寓賽於操：「我哋始終冇踢過友賽，感覺上狀態只有6至7成，希望用今場賽事再提升。」

理文復賽前重簽談樂軒和陳衍光，加上陣前得悉新援黃俊皓、中村祐人等合資格上陣，「曉明Sir」稱目前的陣容讓自己更容易調動，加上復賽採用5次換人規則，使他能在頻密的比賽下靈活運用球員。除聯賽外，理文亦已躋身「高級組銀牌」決賽，雙線作戰或令球隊分心，惟他明言兩項賽事都不會留力：「我哋半年嚟付出嘅努力，變咗依家只可以用2至3個禮拜時間嚟做一份成績表，我覺得好殘酷，所以仲點可以再做取捨呢？」

至於目前聯賽5戰全敗而敬陪末席的愉園，停擺期間外援馬希卡歷、加維蘭等悉數離隊，只剩下巴西守將盧斯安奴。主教練鮑家耀明言球隊首要目標不是求分數，而是讓年輕球員吸取實戰經驗和表現個人能力。愉園事隔11年重返香港大球場作賽，「鮑Sir」認為小將最重要是盡早適應場地：「大球場面積同其他球場差距唔大，不過環境的確影響球員感覺，小將第1次踢更加會有少少壓力，或者閉門作賽有啲幫助，球員需要由熱身開始就要投入、心無旁騖。」

對於復操時間有限，鮑家耀坦言擔心球員狀態不足，但希望可善用年輕球員體能和鬥志等優點跟對方比拚。今場敵方理文有暫列射手榜首位的尼迪利坐鎮，「鮑Sir」表明會重點「招呼」對方：「一定會留意尼迪利！始終佢射術高，會盡量減少佢觸球機會，令佢唔可以起腳射門。」

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