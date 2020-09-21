伊巴謙東拿利　A米「父子檔」世代合作

周二(22日)凌晨意甲獨腳戲，AC米蘭主場迎戰博洛尼亞，AC延續上季季尾強勢，剛於上周中歐霸盃第2圈外圍賽，以2比0擊敗沙姆洛克流浪，即將39歲球星伊巴謙莫域射入1球，狀態唔錯。加上佢哋近9次對博洛尼亞，取得8勝1和嘅壓倒性優勢，A米讓半一低水，可直取上盤。（myTV Gold 301、Now 638、有線654及614台周二凌晨2時45分直播）

AC米蘭上季最後12場聯賽取得9勝3和，由於球隊需要踢歐霸盃外圍賽，一早已經開操，令球員得以延續上季勇態。2位進攻主力伊巴謙莫域、查漢奴古上場歐霸盃一齊射入靚波，協助球隊晉級。20歲「新派路」辛度東拿利、巴謙戴亞斯都有後備上陣，呢場比賽為AC提供1次重要熱身機會，對於應付今場意甲大有幫助。

近3對賽贏晒博洛尼亞

更何況「紅黑兵團」係博洛尼亞嘅大剋星，雙方近9次交鋒，A米取得8勝1和，其中近3次對賽，A米全部贏晒，包括上季喺主場大勝5比1，嗰場波查漢奴古入波兼助攻，呢位土耳其國腳今場隨時又有佳作。

至於「紅藍」博洛尼亞鋒線主要靠意大利國腳柯蘇連尼搵食，但防線非常脆弱，上季38場聯賽失咗65球，當中兩循環對賽，被AC米蘭合共攻入8球，況且後衞加利美度要坐跨季波監，博洛尼亞今場去到聖西路球場比賽，形勢相當悲觀。

直播表

周二1:00am 英超 阿士東維拉Vs錫菲聯

Now 621

周二2:45am 意甲 AC米蘭Vs博洛尼亞

Now 638、有線654、614台、myTV Gold 301

周二3:15am 英超 狼隊Vs曼城

Now 621