116年來最年輕　保格卡今個生日真快樂

經過21站的爭逐，首次競爭環法單車賽的21歲斯洛文尼亞車手保格卡，在一度落後接近分半鐘的情況下，從後逆轉，更一擊即中穿上代表最高榮譽總冠軍的黃色戰衣，成為自1904年之後贏得環法總冠軍的最年輕車手。

由於新冠肺炎疫情仍然未緩和，巴黎嚴厲限制觀眾入場，在最後一站於巴黎市中心的觀戰的人數限制於5000人之內，但仍無減比賽氣氛，初生之犢的保格卡以總成績87小時20分05秒，為斯洛文尼亞創下歷史，成為贏得環法的第一人，除了奪得總冠軍的黃色戰衣之外，同時他亦擸走紅點的爬山王及代表25歲以下最佳車手的白色戰衣，一人擸走3件標誌性戰袍，正好為9月21日生日滿22歲的他，迎來最佳的生日賀禮。

「我無法用言語形容自己的心情，這三個星期對我來說實在瘋狂，車迷們給我最大的鼓勵，我無想過可以在巴黎站上最高台階，這一切實在難以置信。」事實上，保格卡的奪冠之路確實有點瘋狂，在首周的第7站曾落後領先車手1分21秒，而他在倒數尾二站，在總成績上仍然以57秒落後，但機會往往留待有準備的人，在其後的個人計時賽，保路卡奇蹟來過大逆轉，更在劣勢中取得59秒的領先優勢，成功穿上黃色戰袍；而在收官戰按照慣例在排名上都不會再有特別變化，保格卡已鎖定總冠軍。

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