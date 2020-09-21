港超聯　中村祐人地標開齋　理文升上榜首

「中銀人壽香港超級聯賽」周一（21日）於香港大球場，上演今季復賽後第三戰，在全場比賽黃色暴雨警告高挂的惡劣環境下，理文靠顏樂楓以及新加盟的中村祐人，上下半場各入一球，最終在大雨下以2比0擊敗愉園，全取3分後成功登上積分榜榜首。

由於前列分子傑志及富力R&F於復賽先後失分，今仗成為理文升上榜首的好機會。賽事期天文台發出黃色暴雨警告，但大雨澆不熄理文眾將的戰意，開賽僅僅5分鐘，基華尼頓左路落底傳中，埋伏禁區的隊長顏樂楓第一時間左腳撞射得手，早早就為理文取得1比0領先優勢。陣容實力更強的理文，比賽開局就搶得主動權，領先後尼迪利及基華尼頓連番施射，但未能為球隊擴大比數。其後愉園逐漸入局，最具威脅攻勢於33分鐘出現，簡嘉亨左路傳中，伍家揚殺入禁區剷射中門，被理文門將袁皓俊救出，未能於完半場追成平手。

換邊後雨勢再度變大，球場積水變多的情況下，皮球軌跡更難預計，下半場兩隊多次出現混戰局面，但理文依然能夠保持優勢，56分鐘，基華尼頓與隊友配合之後撞射，只能射中網側。5分鐘後，理文上演精彩反擊，尼迪利右路傳中，後備上陣的李康廉，傳給發起攻勢的中村祐人，後者面對球門輕鬆撞入，成功於「地標戰」取得入球，為理文領先至2比0。臨完場前補時階段，簡嘉亨傳至禁區頂附近，伍家揚漏給後上的袁世傑，可惜後者射門高出錯過破蛋機會。最終理文亦將2比0勝局保持到完場，全取3分後暫列積分榜首位。

理文主教練陳曉明賽後接受訪問時，坦言今仗是自己執教生涯中，最難準備的比賽：「難搞在大家都知道得兩個星期做準備，亦都要留力三日後要對傑志。作為教練，我哋要諗究竟係繼續去，還是要留力。」他認為今場雨戰令球員消耗更多體力，接下來將會專注為球員做恢復。理文全取3分登上榜首，「曉明Sir」直言對球隊有正面作用，但承認在現時密集賽程下作賽，想踢出「漂亮足球」有難度：「我哋好想大勝，踢得好漂亮，但係事實有時做唔到，起碼球員冇受傷，我哋都可以接受嗰結果。」

雖然最終落敗，但愉園主教練鮑家耀依然對球隊表現有正面的評價：「我哋嘅鬥志唔會輸畀人，之前都講過，佢哋要珍惜呢啲比賽機會，因為唔係成日都有機會喺大球場踢。今日睇到佢哋肯放膽去踢，所以就算輸咗兩球，都好滿意。」