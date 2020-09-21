新兵撻着　狼隊搏命「大」起曼城

英超奪標大熱門曼城，今輪壓軸戰作客狼隊。曼城因踢歐聯獲准延遲開咧，今場先至係首場英超賽事，狼隊踢多1場有足夠熱身，而且首戰新兵對辦，絕對夠力同曼城一戰，而且佢哋近5次主場迎戰傳統Big 6，4次總入球達3球或以上，捧2.5球入球大。（Now 621周二凌晨3時15分直播）

狼隊上季聯賽攞到第7，已經具備挑戰前列嘅實力，今季除保留魯爾占美尼斯及艾達馬查奧爾外，前面收購巴西左翼衞費蘭度馬卡爾，後邊就買入葡萄牙嘅維拿基同丹麥後衞奧斯卡貝亞，前者聯賽首戰作客錫菲聯踢足全場，助攻助守，後兩者亦後備上陣，3名新兵均表現對辦，狼隊上場聯賽開賽3分鐘及6分鐘閃電入波，攻擊力足夠，所以夠膽放走咗迪亞高祖達畀利物浦。

狼隊圖強心態明顯與日俱增，上季除咗聯賽取得第7，亦於歐霸盃殺入8強，只不敵最終盟主西維爾，今季狼隊不用兼顧歐洲賽，專心於聯賽打拚，力圖挑戰前4，上周中英聯盃次圈派出大批後備上陣，面對史篤城輸波，擺明連本土盃賽都唔重視，雖然面對奪標大熱門曼城，但過去4次鬥「藍月亮」1勝2和1負，今場正正係展示實力好機會。

「藍月亮」中前場人腳鼎盛

上季失落英超錦標嘅曼城，夏天買入費蘭托利斯及保羅摩蘭奴，鋒力進一步提升，佢哋上季射入102球，雖然阿古路仍然要養傷，但中前場大把人用，領隊哥迪奧拿唔怕冇炮台。球隊同時收購咗中堅尼敦阿基，成為後防補漏嘅最重要一步，喺無後顧之憂下，估計「藍月亮」首戰會落重彈藥全力搶攻，加上狼隊5次主場迎戰傳統Big 6，4次開3球或以上，放心捧2.5球入球大。