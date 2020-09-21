熱刺加入連格爭奪戰　誓要搶贏辛尼特

曼聯中場人腳鼎盛，連格今季難有上陣機會，消息指紅魔打算將佢出售，吸引俄超班霸辛尼特斟介，英國傳媒報道，熱刺領隊摩連奴打算介入，希望將連格收為己用，並已知會熱刺主席利維，將展開斟介行動。

連格被放售消息已接近一年，但只聞樓梯響，其身價約值1600萬鎊(約1.6億港元)，近期有消息指辛尼特向曼聯探盤，但進展遲緩，估唔到嘅係摩連奴會喺呢個時候出手，英國《ESPN》報道，摩連奴已告知利維，希望羅致連格，稍後雙方球會高層將有正式接觸。

27歲嘅連格自從蘇斯克查入主後，便已淪為後備，上季中簽入波基斯費南迪斯之後，連格僅曾試過2次後備上陣，而佢嘅作用只係場邊為球迷提供笑料，例如球迷叫佢做「連美斯」，又例如上季煞科戰補時攻破李斯特城大門，連累一名投注人士買佢全季0入球嘅注項見財化水，成為球迷茶餘飯後話題。

其實連格表現唔係咁差，在2017至18球季，摩連奴執教曼聯時期，連格全季上陣48場入13球，踢出佢生涯巔峰水平，可見摩連奴識得點用連格，希望帶佢過熱刺，畀佢發揮空間。