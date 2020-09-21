外流港將　機會是留給有準備的「阿Mi」

我們經常聽到的一句話︰「機會是留給有準備的人。」有誰會想到，一位朋友跟球會訂購球衣的舉動，最終竟會演變成為一個球員外流的機會？這正正就是香港女足門將吳卓蔚「阿Mi」的故事。在台灣木蘭足球聯賽勁旅台中藍鯨面臨「門將荒」之下，原本只是購買球衣的友人，突然成為了介紹人！雖然獲推薦的「阿Mi」因疫情而未能赴台試腳，但仍無礙她取得一紙半季合約，一嚐外闖滋味 ！就算今季本地女足聯賽面臨腰斬，「阿Mi」依然「停賽不停操」，盡最大努力去迎接新挑戰！

圖/文：何彥霆

相比起傳統的試腳或跟操的途徑，「阿Mi」在疫情下亦只能透過視像會議「見工」，最後在「球后片」的幫助下，最終順利過關，坦言對製作影片不太在行的她，亦表示對獲得台中藍鯨錄用感意外︰「其實當知道我面試成功的時候，我的確很開心，因為沒有想過受疫情影響的情況下，球隊未能看見到我真人的表現，譬如實力、技術方面的水平，依然決定把我簽下，其實也是個驚喜。始終會方在我面試之前曾經講過，他們在那邊可能會先舉辦一次選拔，之後再看看有沒有合適人選，才會考慮招聘外援。其實今次是一個很特別的經驗，尤其是在疫情期間有這個機會，真的很難忘！」

「阿Mi」在等待藍鯨答覆的期間，一直也沒有跟家人提及此事，幸好最後無論是球會的決定抑或家人的反應，均是非常正面︰「最初知道有這個機會，我還未告訴家人的，因為我想確定球會真的給予一份全職球員合約給我簽，我才跟他們講。到了後來真的落實了，便打電話跟『媽咪』講，她就話︰『吓？真的嗎？你會去多久？會不會去很久都不回來？』我告訴她可能去一段時間就回來，但如果人家續約的話，就會再回去。她聽到之後其實都很替我開心，我都有告訴她，今次的機會很難得，所以她都很支持我。」

父母支持如強心針

「阿Mi」亦指，父母的支持對她而言如同強心針一樣︰「我知道父母很支持我，其實都好開心，因為他們從前可能會覺得，女生無論在香港或者其他地方也好，作為足球員可能沒有甚麼前途，他們以前不太支持我。不過到了現在看見到我有這個外流的機會，可以得到他們的支持，我真的很高興！『媽咪』立刻有幫我去買了些電話卡，她很關心我到了那邊會有東西買不到，因為我着陸後要隔離14日！」

在抵台後需要隔離14日的「阿Mi」，無法趕及日前的聯賽煞科戰上陣，因此她已將目標鎖定在盃賽身上，並藉着觀看比賽加深對隊友和對手的認識︰「無論球隊抑或自己方面也好，我要向『木蘭盃』這個盃賽進發，盡力協助球隊，希望能夠奪冠。我自己也是第一次當外援，其實都好期待，好想將自己的一切帶過去那裏，去幫助球隊，不過我知道同期有日本、泰國同美國的外援球員加入，同時也可以算是見識其他外援怎樣幫到球隊，而我都會為自己定下一些要求與目標。」

【屠俊翹陪練Keep狀態】

儘管女足聯賽於4月遇上腰斬，及後不少運動場地均面臨被封之下，由上季起已跟愉園男子隊操練的吳卓蔚，並沒有停止操練，甚至跟男子隊門將屠俊翹一起練習，確保自己不會狀態大跌︰「其實因為疫情，香港有球場被封，但我沒有停止過訓練，雖然場地有限，只可以在家裏練肌力，用啞鈴同拉力帶等道具去做，但是我一直有保持狀態。作為守門員要撲波等動作都要去球場練習，幸好有屠俊翹去幫我練，雖然訓練量一定不及藍鯨那一邊，但都要盡最大努力，保持住一個良好的狀態和心態。始終在隔離的14天都要保持狀態，可能隔離完便要立刻練一課波，就已經要去比賽！」