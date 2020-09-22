「衰仔」科頓擔正有料到　曼城3比1屠狼

曼城周一(22號)凌晨喺英超新賽季首次亮相，作客以3比1擊敗狼隊拎到好開始。曼城20歲中場菲爾科頓早前喺英格蘭國家隊捲入「約炮醜聞」，事後又被揭發唔止一次背妻偷食，不過領隊哥迪奧拿仍然對佢投以信心一票，菲爾科頓亦用精彩表現回報，用入波協助曼城贏波。

西班牙名將大衛施華今夏離隊，哥迪奧拿早就欽點菲爾科頓上位接班，季前果然冇收購任何大牌球星頂替，即使爆出連串醜聞，呢位20歲新人王今場依然正選披甲。曼城今場20分鐘由奇雲迪布尼博到12碼並親自射入，菲爾科頓就喺32分鐘透過靚組織射成2比0，狼隊尾後由魯爾占美尼斯入波追近，但加比爾捷西斯就喺補時階段建功，為曼城鎖定勝局。

曼城上季主、客場對狼隊都輸晒，今場作客羸波當然為爭標打下強心針，而且今場勝仗，係曼城連續10季喺開咧戰贏波，唔單止係球會紀錄，亦追平阿士東維拉保持嘅英超紀錄。哥迪奧拿賽後亦大讚菲爾科頓表現：「菲爾科頓有入波，下半場更成功幫球隊保持控球，佢踢得非常之出色。」