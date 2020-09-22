鬧劇！蘇亞雷斯肯走 又到巴度美奧唔放人

蘇亞雷斯轉會事件糾纏接近一個月，事情似乎仍在原地打圈，哨牙蘇依家仲留喺巴塞，暫時無法轉會，最新消息稱，巴塞會長巴度美奧禁止阿蘇免費轉投競爭對手馬德里體育會，令事情再度陷入膠着。

阿蘇被棄用事件最初與美斯離隊事件交替出現，美斯最終留隊，蘇亞雷斯最初否決巴塞賠償一半年薪700萬歐元解約建議，要支付全額薪酬。

後來獲祖雲達斯斟介，為取得意大利歐盟護照，阿蘇走去考意大利文測驗，仲取得B級合格，但後來祖記宣布放棄阿蘇，改而向馬體會借用艾華路莫拉達。

事件近日有新進展，馬體會向阿蘇提出斟介，盛傳主帥施蒙尼親自邀請，阿蘇決定同巴塞免費解約，毋須賠償，當大家以為該位烏拉圭射手會以自由身轉投馬體會之際，巴塞會長巴度美奧突然發聲，表示阿蘇唔可以免費去馬體會。

《每日體育報》報道，巴度美奧表示，阿蘇可以免費轉會，但唔可以轉投與巴塞有直接競爭機會嘅球隊，馬體會正是其中之一，2013至14年度球季，巴塞平價放大衞韋拿去馬體會，結果當季西甲巴塞就係輸畀馬體會。

據報道，馬體會簽蘇亞雷斯突然受阻，將可能改變目標，改為考慮簽入剛離開PSG嘅卡雲尼。