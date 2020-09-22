港超聯　冠忠南區繼續阻頭阻勢？

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「中銀人壽香港超級聯賽」今午3時於小西灣運動場上演惡鬥，由冠忠南區硬撼東方龍獅。冠忠南區復賽後首仗最後一刻逼和富力R&F，可見球隊經歷陣容變動之後，戰力未減；東方龍獅上仗拿下關鍵3分，保持爭標機會，今仗必乘勝追擊，兩軍駁火必有好戲。（on.cc東網周三下午3時直播）

冠忠南區靠新兵佐佐木周補時階段罰球建功，以2比2逼和富力R&F，雖然只獲1分，但主教練列文強調結果並非最重要：「我哋喺比賽中學到要保持信念，堅持奮鬥至最後一刻嘅重要性。」總結球隊表現，列文對球員場上執行力感滿意，惟仍有不少環節可以改進。

列文繼續信任年輕球員

這位南區新帥上仗親自上陣踢足全場，列文解釋之所以能身兼球員及主教練兩職，多得教練團支持：「要多謝貝可泓、王子謙、沈國輝同史必一齊合作，我先可以邊踢邊教。」列文認為只要有足夠時間，大家就會見到球隊的踢法風格。除積施利今仗要坐波監外，列文透露隊內一兩名球員有輕傷在身，幸情況未算嚴重。上仗鄭進泓及叢振洪等小將均獲上陣機會，列文表示對隊內所有球員抱有信心，未來亦會繼續給年輕球員機會。

正處3線作戰的東方龍獅，復賽頭炮以2比1擊敗爭標勁敵傑志，主教練李志堅認為能振奮士氣：「傑志係其中一個競爭對手，我哋攞3分嘅同時，佢哋都失3分，對我哋嚟講係行前多一步。」隨着富力R&F失分，東方爭標形勢變好，但「堅Sir」認為仍處於被動狀態，現階段繼續專注搶分才是最重要。

梁振邦：狀態逐步提升緊

經歷上場硬仗後，東方龍獅隊長梁振邦坦承仍未達十足狀態，但已逐步改善：「感覺到踢完上場後，狀態開始升緊，呢兩日練波有番啲比賽感覺。」「堅Sir」亦認為復賽初期，球員狀態難免未達最佳，各隊實力亦因此拉近，故今仗務必小心行軍。

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