首次挑戰「勒芒之路」　許建德喜獲三甲

繼上周在GT世界挑戰賽歐洲賽（GT World Challenge Europe）中取得兩連勝後，香港車手許建德再於法國勒芒舉行的「勒芒之路」（Road to Le Mans）比賽中，首次參賽便取得三甲的成績。

法國時間9月18及19日舉行的「勒芒之路」賽於法國著名的勒芒薩特賽車場舉行，是本年度「勒芒24小時耐力賽」的支援賽事。富有耐力賽經驗的許建德，與拍檔Chris Froggatt合作，輪流駕駛Sky Tempesta Racing的法拉利488 GT3 Evo賽車，在兩節排位賽分別排GT3組別第7和第5，二人在首回合的正賽中取得第4名，並在次回合比賽中取得季軍，成功登上賽車界殿堂級勒芒賽道的頒獎台。

42歲的許建德首次參賽喜獲三甲成績，他賽後表示：「很高興能在今次的比賽獲得極為理想的成績，在第二回合中更取得季軍，讓我們一嘗站上勒芒頒獎台的滋味。我們這次參賽的目標是要汲取經驗，在勒芒薩特賽車場的每一圈都是珍貴的實戰經驗。這些經驗將會對我們日後挑戰勒芒24小時耐力賽有很大的幫助。」

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