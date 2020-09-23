甸恩軒達臣神救扭乾坤　曼聯驚險贏盧頓

周三(23日)英聯盃第3圈賽事，曼聯作客英冠球隊盧頓贏3比0晉級，比數睇落相當懸殊，但實情係「紅魔鬼」贏得相當驚險，若非首演嘅門神甸恩軒達臣尾段作出神救，曼聯係咪可以晉級都好難講，領隊蘇斯克查賽後亦大讚甸恩軒達臣，取代狀態不穩嘅迪基亞似乎係遲早問題。

曼聯作客英冠嘅盧頓並冇掉以輕心，哈利馬古尼、雲迪碧克等球星都正選上陣，不過最矚目嘅係處子上陣嘅門將甸恩軒達臣，呢位曼聯青訓產品經過逾4年外借生涯，今季回歸後終於首度上陣，雖然大部份時間都落得清閒，但1次神救就係比賽關鍵。

曼聯喺完半場前獲得12碼，由桑馬達操刀射入領先，不過「紅魔鬼」一直未能增添紀錄，去到80分鐘，盧頓嘅洛克爾接應罰球近距離頭槌攻門，眼見幾乎入硬，甸恩軒達臣竟然飛身單手攔低，洛克爾補射再被艾歷拜利白界前解圍。甸恩軒達臣保住曼聯唔使被追和後，盧頓亦開始崩潰，曼聯喺88分鐘同90分鐘由拉舒福特、格連活特入波鎖定勝局。

蘇斯克查賽後點名大讚甸恩軒達臣：「晉級係最重要，今場亦有好多正面消息，我哋入咗啲靚波，亦有做足本份嘅門將。甸恩軒達臣作出一次精彩撲救，而且佢不斷提場，用波亦相當純熟，我為佢嘅表現高興。作出神救係曼聯龍門嘅任務，迪基亞做咗好多年，今日甸恩軒達臣都做得到。」