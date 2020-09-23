2人確診5人退賽　奧蘇里雲亦受牽連

桌球新賽季剛剛開打，歐洲大師賽即有兩位球員「中招」，去年世錦賽殺入4強的加利威爾遜及韋爾斯檢測新冠肺炎結果呈陽性，即時要退賽，同時有三位球員作為他們的緊密接觸者都要被迫放棄賽事；這是桌球自6月復賽以來，首次出現球員退賽。

桌總周二宣布上述五位球員要即時進行隔離，包括三位與「中招」球員的緊密接觸者施索亞、利尼及米高韋特，即使施索亞及利尼在比賽前的檢測結果呈陰性，但因為他們曾與加利威爾遜接觸，賽會都決定不讓他們比賽。至於在簽表上與這五位球員爭逐的球員則自動晉級，當中包括原本會同其中一名確診球員韋爾斯對壘的奧蘇里雲；另外，基拔、鍾斯、新星卡希爾及「小丑」沙比，亦因此不戰而勝。

應屆世界冠軍奧蘇里雲直入次圈後，將會面對希爾或夏格斯的勝方，這是奧蘇自世錦賽後的首場比賽。至於另一位前世界冠軍梅菲，首輪以5比4險勝中國的梁文博順利晉級。

隨着英國新冠疫情的反彈，首相約翰遜周二已表示，英格蘭的體育賽事不會按照原先計劃於10月1日起可讓觀眾回歸賽場，因此大師賽仍然是閉門進行。

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