歐聯又嚟喇　今晚重頭戲真特對基輔

今晚有歐聯附加賽，我推介你玩過關。先講真特對基輔戴拿模，基輔近8場歐聯作客不勝，表現差強人意，真特上圈淘汰維也納迅速，今仗繼續於主場出擊，當然無懼客場腳軟的基輔。

至於莫迪對費倫斯華路士，莫迪近9場主場贏8場，主場威力強勁，費倫斯華路士對上3圈歐聯外，每場至少入2球，今場隨時鬥攻，必定多入球。

焦點賽事直播表

周三5:30pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 柏雷素爾

有線664、604台

周三6:00pm 日職 大阪飛腳 Vs 名古屋鯨魚

有線661、601台

周三6:30pm 日職 橫濱水手 Vs 仙台維加泰

有線662、602台

周三6:30pm 日職 清水心跳 Vs 浦和紅鑽

有線665、605台

周四3:00am 歐聯附 真特 Vs 基輔戴拿模

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周四3:00am 歐聯附 奧林比亞高斯 Vs 奧摩尼亞

有線661、601台

周四8:00am 美職 國際邁亞密 Vs 紐約紅牛

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台