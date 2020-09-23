又嚟料！神戶勝利船連續4年季中換帥

日職神戶勝利船又開啟季中換帥模式，德國籍主帥芬克以想見屋企人為由，喺星期二正式宣布辭職，令神戶保持近4季以嚟，年年季中易帥嘅「優良傳統」，盛傳前日本國家隊教頭艾古爾會接掌教鞭！

突然「愛回家」嘅芬克，算得上係神戶近3季比較成功嘅主帥，舊年6月上任嘅佢，年初領軍贏得日皇盃及日超盃，但係聯賽持續不振，最近7戰不勝，應驗咗佢喺日聯盃0比6慘敗川崎前鋒腳下嘅一番賽後評，當時芬克話：「輸一場0比6，點都好過輸6場0比1吖。」結果喺聯賽7戰只得4和3負之後，佢不得不因為「思鄉」返屋企，陪埋芬克一齊「衣錦還鄉」嘅仲有成個教練團，神戶亦創造出4年13度換主帥嘅「輝煌戰績」，目前強化部主管三浦淳寛擔任暫代監督。

日媒盛傳決心「巴塞化」嘅神戶，可能聘用2014年日本國家隊主帥艾古爾執教，呢位61歲西班牙人喺2015年2月因為亞洲盃戰績欠佳，並且被指喺西甲期間帶領薩拉戈薩護級時，涉嫌打假波，被迫提前解約。

神戶勝利船今晚6點將會喺日職主場出戰鳥棲砂岩。