港超聯　盧卡斯一球奠勝　東方龍獅上榜首

「中銀人壽香港超級聯賽」周三（23日）於小西灣運動場上演復賽第4戰，結果東方龍獅靠盧卡斯上半場「一箭定江山」，以1比0小勝派出多位年輕球員應戰的冠忠南區，賽後成功攀上積分榜首席。

上仗勇戰至最後逼和富力R&F的冠忠南區，今仗正選陣容作出5個調動，派出蔡子濤、鄭進泓及叢振洪等年輕球員擔正，開賽初段，冠忠南區一度成功於對手半場組織攻勢，但未能造成太大威脅。相反主動縮後的東方龍獅，看清場上形勢之後，開始發動勢利反擊，11分鐘，黃梓浩斬入禁區，盧卡斯力壓比圖衝頂，可惜被蔡子濤化解。兩分鐘後東方龍獅再接再厲，辛祖右路傳中，利馬頭槌二傳，門前埋伏的盧卡斯成功頂入，三位森巴兵的漂亮配合，為東方龍獅早段取得1比0領先優勢。落後的冠忠南區未有束手就擒，18分鐘小將「沙維」鄭進泓個人殺入禁區起腳，可惜被東方龍獅守衞擋下。臨完半場前，比圖接應角球頭槌攻門，被葉鴻輝飛身撲出，冠忠南區未能於半場前扳平比數。

下半場初段雖然冠忠南區先後換入列文、夏志明等主力，但東方龍獅繼續控制大局。52分鐘東方龍獅黃梓浩禁區內被鄭進泓推跌，不過球證並沒有表示。1分鐘之後，後備換入的艾華頓禁區內連番施射，都被冠忠南區後衞川瀨浩太擋出。55分鐘，艾華頓再次利用速度從右路爆破，推大位左腳勁射高出。比賽之後進入膠著狀態，65分鐘東方龍獅鍾偉強一記右路禁區頂遠射，惟未能威脅門將蔡子濤。69分鐘，南區終於成功攻門，陳廣豪接應自由球禁區內頂高。87分鐘，基頓和辛祖分別接應角球攻門，不過均敵不過蔡子濤的「十指關」。最終下半場雙方再沒有入球，東方龍獅維持1比0勝局，復賽後取得兩連勝，以15分暫時壓過理文升上榜首，至於冠忠南區則以8分排在第5位。

賽後今場屢救險球的冠忠南區門將蔡子濤，對自己表現滿意：「隔咗大半年冇踢過正式比賽，球隊相當團結，自己亦做咗好多準備，今場比賽令自己信心大增！」被問到接下來的菁英盃決賽時，蔡子濤表示自己會盡全力：「雖然自己未到十足狀態，加上球隊只喺踢咗兩場正式賽事，中間冇任何友誼賽，但希望球隊可以更加團結，唔會輕易放棄。」

至於東方龍獅隊長葉鴻輝，賽後笑言來到小西灣運動場作賽「好攰」，但認為今場比賽勝利對球隊奪冠有很大幫助：「我哋復賽之前形勢好被動，需要每場比賽都要贏，再加對方失分，今場幫到球隊拎3分好重要！」