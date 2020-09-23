NBA開鑼推遲　夢之隊未必強陣去東奧

NBA總裁亞當施華周三（23日）宣布，2020-21球季最快明年1月開鑼，意味著最精彩的季後賽或與東京奧運撞期，勢打亂美國男籃爭取衛冕的部署。

NBA本季賽事因疫情停擺多月，牽一髮動全身，除了選秀會和自由市場需要押後，來季賽事也無法如期開鑼。亞當施華接受美媒訪問時表示，由於聯盟期望來季能夠打滿82場常規賽，並安排球迷到各隊主場觀賽，在聽取美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）的意見後，決定把開季時間從早前提出的聖誕節，進一步推遲到最快明年1月。

假如來季落實明年1月展開，如無意外季後賽會在7至9月期間進行，勢與7月23開幕的東京奧運撞期。亞當施華坦言或會影響美國隊組軍：「美國有很多優秀球員，可能發生的情況是，NBA前15強的選手無法參加奧運，但其他優秀球員還是會繼續為國爭光。」 而擁有多名NBA球員，包括梅利和亞歷山大的加拿大隊亦將受到重挫，皆因球隊仍需在明年6月與中國、希臘等爭奪最後4張奧運入場券。

至於周三賽事方面，西岸決賽第3回合，金塊擺脫日前慘遭絕殺的陰霾，靠著祖傑、梅利和格蘭三劍合壁，一度拉開20分分差。儘管湖人在第四節掀起反撲浪潮，但關鍵時刻梅利連中2記三分球穩住戰局，帶領球隊以114比106告捷，總場數追成1比2。

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