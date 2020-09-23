桌球、保齡有防疫新措施

政府今日（23日）宣布，大致維持社交距離措施到下周四（10月1日），考慮到最新的公共衞生風險評估，調整有關桌球室、公眾保齡球場及淋浴設施的開放安排，措施由9月25日零時零分起生效，為期7天至10月1日。

早前桌球室及公眾保鹷球場的桌球枱及球道只可用「隔一張/ 條，開一張/條」 方式開放，新措施下，桌球枱及球道之間只要有足夠距離（1.5米）或有效分隔亦可。另外，淋浴設施亦容許以「隔一個，開一個」方式開放不在獨立淋浴間內的花灑頭，讓使用者之間保持至少 1.5 米的社交距離。

康文署上周五（18日）起重新開放游泳池及室內籃球場、草地足球場等隊際運動的收費場地，讓市民作小組訓練。在任何體育處所內，除運動、淋浴或飲食外，均須配戴口罩，不過在更衣室及泳池之間或在兩個泳池之間行走時，或在與其他人保持1.5米距離或有效分隔的情況下 進行熱身運動時則可豁免。4人限聚令下，連教練在內，每一訓練小組或課堂不得超過4人，每個小組需保持1.5米有效距離。

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