港超聯　有決賽要爭又點？傑志照砌理文！

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「中銀人壽香港超級聯賽」周四(24日)下午3時假小西灣運動場上演傑志與理文的對碰。傑志復賽首仗失利，今場更面臨主力傷停，正受種種不利因素打擊，反觀理文上場雨戰下輕取對手，士氣正盛，加上首輪聯賽及銀牌亦曾力挫傑志，稱得上為「藍鳥」剋星，「黃衫軍」今戰能否乘勇態再破傑志重登榜首？球迷就請拭目以待！（on.cc東網周四下午3時直播)

【為贏波冇必要留力】

傑志復賽後首仗不敵爭標對手東方龍獅，球隊總監兼總教練朱志光認為，雖然落敗令球隊失去積分優勢，但幸好還有其他利好消息：「富力R&F失分令爭標形勢緊湊咗，同埋球員嘅士氣同鬥志，喺操練度表現出嚟仲係好好，嚟緊唔理其他嘢，最重要自己打好每場波先。」

「藍鳥」隊長黃洋上場傷出，經檢查下證實無礙，「朱Sir」透露這位主將已於周二復操，惟能否於今仗上陣還有待觀察。中堅李毅凱則因累積今季第5面黃牌而被罰停賽，「朱Sir」稱還有杜馬思、朴俊炯等可作替補，不愁人腳問題。被問到面對頻密賽程，會否在今場考慮輪換，他回應指：「都係打咗一場啫，唔足夠去諗（輪換），因為比賽咁少冇必要留力，呢場輸咗嘅話贏最尾嗰場都冇用，所以呢啲時候比賽，都係一場還一場。」

【陣容不整唔敢輕敵】

繼周一雨戰贏愉園2比0後，相距3天理文便要火併傑志，主教練陳曉明賽前直言賽期對球員體能和教練部署的挑戰甚大。雖然對手面臨主力傷停問題，但「曉明Sir」指出己方大將顏樂楓，亦因累積夠5面黃牌而停賽，後防余煒廉因肌肉問題上陣成疑，因此他認為雙方實力均等，而理文也絕不會輕敵。

另外，「曉明Sir」亦大讚上場處子戰便取得入球的中村祐人：「中村上場入波，仲要好多走動同鋪橋搭路，但我相信佢狀態未係十足，佢需要多啲時間去做得更好。」而另一位新援黃俊皓上場後備上陣十數分鐘，陳曉明稱時間未足以評論其表現，但明言暸解其優點，並對他充滿信心，又期望新球員在短時間內能與球隊磨合，以填補球隊今場的空缺。

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