東奧再被爆枱底交易11億　日奧主席即回應

東京奧運因為疫情延後一年，能否如期舉辦、或如何以安全情況下舉辦仍未有具體方案，然而一波未平一波又起，最近又有日本傳媒連環再爆申奧前賄選醜聞，令這一屆奧運再蒙上陰影。

日前已有日媒報道，東京奧運申辦委員會聘用的新加坡顧問公司Black Tidings，被指在申奧成功前後，向當時身兼國際奧委會（IOC）委員及國際田徑聯合會（IAAF）主席迪亞克（Lamine Diack）之子帕帕‧迪亞克（Papa Massata Diack），支付約37萬美元（約289萬港元）。周三再有消息指東京奧申委曾向外國公司支付了總額超過11億日元(約8000萬港元)的資金，當中Black Tidings至少收到2億日元，而其他公司名稱及支付理由不明。

有輿論就質疑東京奧申委此舉涉嫌賄選，曾經有份參與申辦的委員則回應：「因為有保密義務，個別情況不能公開。」早前已報道日本前奧委主席竹田恒和於去年3月已辭去國際奧委會委員職務，以退任、讓年輕一代接棒為由離開，隻字不提自己行賄拉票醜聞，而事件爆出之後，2018年法國警方已經為此事開始調查。

日本奧委會主席山下泰裕周三（23日）對此特別在東京召開記者會，並對東奧涉嫌賄選申辦的嫌疑作出回應：「法國當局正進行調查。」並且表示日本奧委會沒有再次進行調查的打算。據悉，上周三（9月16日）迪亞克父子已被判罪，迪亞克判有期徒刑四年，緩刑兩年兼被罰50萬歐元，而其兒子帕帕迪亞克亦因捲入腐敗醜聞被判五年及罰款100萬歐元。

其實，申辦奧運出賄選的醜聞在上一屆巴西里約奧運會亦曾出現有關消息，當時在里約奧運後才被曝光，巴西里約前州長卡布拉爾於2019年承認，曾通過迪亞克用200萬美金換得9位國際奧委會委員的支持選票，而卡布拉爾亦因此被判長達200年的監禁。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！