134歲組合衝「鋒」失敗！三浦知良破最老上陣紀錄

FC橫濱53歲前鋒三浦知良終於打破日職最年長上陣紀錄！喺川崎前鋒主場3比2擊敗FC橫濱嘅賽事，呢位前日本國腳戴上隊長臂章正選披甲，以53歳6個月零28日大幅改寫中山雅史保持嘅J1最年長出場紀錄──45歳2個月零1日，佢同中村俊輔（42歲）、松井大輔（39歲）並肩亮相，組成134歲「傳奇3人」中前場組合，同樣係一時佳話！

今次係三浦知良自2007年12月1日出戰浦和紅鑽以嚟，歷經4680日之後首度喺日職上陣，假如佢有幸入波，更加會打破埋薛高41歳3個月零12日嘅嘅最年長入球紀錄，可惜佢只係踢咗56分鐘，就畀齊藤光毅入替，只創得一項紀錄。川崎上半場收起目前最弗嘅攻擊球員小林悠、三笘薫，下半場至放佢兩個出嚟搏殺，仲要冇出力大炒，益FC橫濱輸波贏盤，真係畀足面三浦。

以往日職球隊同場有兩名40歲或以上球員擔任正選並唔罕見，FC橫濱今季試過中村俊輔、40歲門將南雄太一齊上陣，2016年甲府風林嘅守衞土屋征夫（42歲）同前鋒盛田剛平（40歲）仲曾經3場擔正添。今場FC橫濱出動「傳奇3人」組，當然又會喺日職史上留低一傳奇性筆，不過有日媒就覺得可惜，事關佢哋若果派南雄太守龍，有3個4張過外球員在陣，更加會係「日本一」。

FC橫濱呢場波雖然冇分落袋，但係佢哋換邊後派19歲嘅齊藤光毅後備登場，一場波球員年齡段涵蓋十幾歲至50幾歲，出現「五代同堂」其實都係世界球壇前所未有嘅紀錄。