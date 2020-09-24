夏維斯帽子戲法！車路士炒班士利6蛋

周四(24日)凌晨英聯盃，車路士主場以6比0大勝班士利，晉身16強。身價達7,200萬鎊(約7.1億港元)嘅中場夏維斯取得上「車」後首個入球，而且仲連中三元，表現光芒四射。關鍵在於車仔領隊林柏特今場搵到最適合夏維斯嘅陣式，將呢位德國國腳嘅潛力發揮到淋漓盡致。

車路士今場收起射手迪姆華拿，用譚美阿巴謙踢正前鋒，新加盟36歲巴西中堅堤亞高施華首次上陣，對住英冠球隊班士利，仍然佔盡上風。

開波19分鐘由譚美阿巴謙打開紀錄，跟住成為夏維斯嘅表演時間，佢接應美臣蒙特傳送，近門射入。換邊後，夏維斯好勤力壓逼，喺禁區頂鏟走對手腳下球，造就巴克里入波。

年僅21歲嘅夏維斯之後2次傳應譚美阿巴謙助攻破網，踢到65分鐘已完成帽子戲法，林柏特立即用另1位新兵芝維爾入替佢，留力踢下場英超對西布朗。芝維爾亦不負所托，助攻同樣後備上陣嘅基奧特入波，送夠6隻蛋畀班士利。

夏維斯球員生涯首次上演帽子戲法，除咗因為對手比較弱之外，林柏特變陣成功亦係關鍵因素。「林伯」之前2場英超分別排出424、433陣式，夏維斯無論被安排踢右翼或前鋒，都發揮唔出水準，但今場改用4231陣式，「新夏神」出任進攻中場，立即展現後上攻門威力，仲喺前場鏟走對手腳下球，間接助攻巴克里入波。

經此一役之後，林柏特或者會考慮用4231陣式，以夏維斯為核心。