西甲黃金年代終結　睇唔番咁好嘅波點算呀

西甲皇馬同巴塞隆拿相爭嘅黃金年代，隨住兩三年前尼馬及C朗先後離隊，已逐漸變得黯然失色，加埋今季加里夫巴利回流熱刺，蘇亞雷斯轉投馬體會，昔日皇馬BBC大戰巴塞MSN鋒線，只能成為歷史遺跡，連帶整個西甲可觀性大減，令人懷疑呢個被譽為最高技術水平聯賽，仲有乜睇頭。

由2009年C朗加盟皇馬，至佢2018年轉投祖雲達斯為止，可以話係西甲「球王戰國時代」，佢同美斯每次對撼，都猶如1場終極決賽，2人鬥球技、鬥射術固然精彩，佢哋身邊嘅拍檔亦令故事內容更加豐富。

巴塞分別於2013及14年簽入尼馬同蘇亞雷斯，組成「MSN」鋒線，堪稱世界最強進攻組合，2014/15年球季3人首季合作，就協助巴塞成為三冠王，其中歐聯決賽，尼馬同蘇亞雷斯仲一齊入波。

2015/16球季「MSN」鋒線攻入破紀錄131球，簡直係經典。可惜1年之後，尼馬選擇轉投巴黎聖日耳門做「大佬」，「MSN」散Band。今夏更加係致命一擊，蘇亞雷斯離隊前，美斯幾乎比佢早一步走人，依家得番呢位阿根廷球王孤軍作戰。

皇馬方面，「BBC」鋒線曾經同「MSN」分庭抗禮，但隨住C朗離隊，加里夫巴利抖過多踢，近兩年得番賓施馬支撐大局。雖然「BBC」比「MSN」更快褪色，但球迷永遠唔會忘呢兩條金鑽鋒線，並為曾經有幸欣賞到佢哋比拼，而感到不枉此生。