卓林普極速搞掂「磨王」：真係燥燥地

桌壇世界一哥卓林普在歐洲大師賽以極速淘汰年輕「磨王」對手，5比1戰勝重返職業的德國克格斯強闖32強，賽後他對這位「90後」對手甚有微言，直言出Cue太慢。

卓林普在今仗頻頻起迫，6局打出兩cue50+及一cue破百的132度，開局已領先4比0，平均出cue16.6秒，反觀24歲克格斯的平均出cue時間29.9秒，比起「準神」差不多要慢一倍。

將於第三圈面對賀治的卓林普賽後都忍不住批評對手出cue太慢:「能夠在早段領先，相當重要，他是一個頗慢的球手；有時當你坐着，睇住比賽，真是有點心煩，我只是想快一點完成。」

世界桌總近年特別在賽果加上出Cue時間，主席坦言是希望給球員、職業及粉絲多一個訊息，並且希望可以推動出cue慢的球手可以有改善。近兩年的出cue需要超過30秒的球手，已經由2018-19賽後的12人遞減一半。至於去年平均出cue最慢的前五名球手包括李爾獲加(33秒78)、羅拿(31秒98)、奧當尼爾(30秒53)、艾頓(30秒04)及田鵬飛(29秒95)。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！