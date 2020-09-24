連續2年無得睇　香港WTA網賽明年回歸

本港新冠肺炎疫情持續，基於公共安全及健康考量，香港網球總會周四（24日）正式宣布取消2020年「保誠香港網球公開賽」，繼去年因社會事件延期後，連續兩年未能如期上演這項年度國際大賽。

每年吸引多位WTA球星參加的香港網球公開賽原定於10月12至18日在維多利亞公園網球場舉行。中國國家體育總局7月時表示，2020年中國原則上不會再舉辦任何國際賽事，因此網壇兩大組織ATP及WTA亦同時宣布今季餘下在中國舉行的賽事都會取消，當時「香港網球公開賽」在WTA官網中亦顯示為「取消」，如今網總證實今年賽事將停辦。

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香港網球總會於聲明中表示，經過多番與國際女子網球協會及持份者商議後，考慮到球員、觀眾、嘉賓、合作夥伴、工作人員、義工與及普羅大眾的健康及安全，無奈決定取消賽事。

根據賽程，10月17日起於香港中華游樂會舉行的「第72屆全港網球公開賽」將會是下個上演的本地網球賽事，球手反應熱烈，目前已有接近 1,000 人次報名參賽，包括「中華游樂會香港精英網球邀請賽」封王稱后的計維宇及王康怡、香港一姐張瑋桓，精英球員楊柏朗及前職業球手黃俊鏗等。

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