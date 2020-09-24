港超聯　唐建文頭槌制勝　傑志奪復賽首W

「中銀人壽香港超級聯賽」周四(24日)下午3時假小西灣運動場，上演傑志與理文的對碰，「藍鳥」靠兩個角球攻勢，上下半場由高美斯及唐建文先後建功，最終以2比1擊敗理文，賽後暫時登上積分榜次席。

為了不想輕易失分，雙方開局踢法明顯謹慎。15分鐘，高美斯接應鞠盈智右路罰球頭槌攻門，可惜射斜。2分鐘後，尼迪利在和黃洋爭奪球權之後，一腳踩落後者胸口被罰黃牌，隨即引起兩軍球員及教練發生口角，為場上增添不少火藥味。31分鐘，復賽首戰有斬獲的傑志箭頭人物「Mr.Right」再發功，接應小將陳晉一開出内彎角球，成功於前柱搶點頂入，為「藍鳥」先開紀錄。落後的理文極力反撲，上半場尾段亞哥斯達殺入傑志禁區射門，導致黃洋犯手球，球證直指12碼，42分鐘由尼迪利操刀射入，「黃衫軍」半場前追和1比1。

易邊再戰，傑志率先入局，53分鐘鞠盈智禁區外施射冷箭，僅僅射斜，其後「藍鳥」基爾頓退下火線，換入獲得復賽注冊資格的新兵加維蘭。73分鐘，傑志角球攻勢，蘇沙近門撞射，被理文門將袁皓俊救出。1分鐘後，輪到理文反擊，鄭兆均禁區外大位起腳，可惜射得太正被傑志門將王振鵬沒收。84分鐘，上半場交出助攻的陳晉一，再開出靚絕角球，朴俊烔二傳至前柱，最終由唐建文門前頂入，「藍鳥」亦靠這個入球奠定勝局，以2比1擊敗理文，賽後力壓理文升上積分榜第2位。

賽後傑志主教練朱志光認為球隊發揮比上場有明顯進步，為傑志射入奠勝一球的唐建文，亦對整體發揮感到滿意，大讚球隊做好所有賽前部署。至於理文主教練陳曉明，認為球隊今場發揮大致可以接受，但在魔鬼賽程底下，球員四日内應付兩場比賽難免體力不支，導致表現走樣，他坦言今場失利，對球隊積分榜形勢肯定有影響。