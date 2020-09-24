陳至鋒三破世績　划出全馬新紀錄

兩個月內三破世績！香港賽艇運動員陳至鋒於Concept 2 室內賽艇（滑軌）輕量級男子19至29歲組別42,195 米項目以2小時32分32秒50的時間，比加拿大賽艇手Sam Garber所保持的紀錄快超過4分鐘，刷新世界紀錄。

陳至鋒早於7月及8月參加同一組別的30分鐘及4分鐘賽項，並先後打破兩個項目的世界紀錄。一個月後他決定挑戰賽艇馬拉松：「自己一直希望挑戰賽艇機馬拉松，然而之前因為需要預備比賽而無暇挑戰。現在受疫情影響沒有比賽，所以決定將計劃付諸實行。而全馬是一個非常長距離的項目，除了講求耐力，亦需要耐性，所以這次比以往更具挑戰性。 」

至鋒未曾參與過馬拉松比賽，所以備戰期間積極上網參考馬拉松跑手的比賽片段，又請教其他教練，綜合意見後將之運用在賽艇機馬拉松上，並成功挑戰世績，兩個月內第三度刷新室內賽艇世界紀錄。

目前體院因本港疫情緩和而局部解封，至鋒表示在封館期間專心備戰馬拉松，除了與家人共餐外，都盡量留在體院，又於放假期間加操，進行賽艇機及單車機訓練，務求達至最佳狀態。香港賽艇隊將於下周一(28日)恢復正常操練，他表示自己會繼續集中訓練：「會專注加強自己生理及心理質素，目標是希望爭取成績，成為香港奧運代表，預備來年奧運資格賽。」

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