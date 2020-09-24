拜仁大炮喪轟西維爾！爭做王中之王

一年一度嘅歐超盃將於周五(25日)凌晨喺中立場匈牙利舉行，由上屆歐聯盟主拜仁慕尼黑火併歐霸冠軍西維爾。拜仁劍指6冠王，日前聯賽狂數史浩克04霸氣十足，對手西維爾亦經常喺歐超盃同對手駁火，3.5球嘅入球大有買趁早。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周五凌晨3時直播）

拜仁上季榮膺3冠王，歐聯更以11連勝走勢封王，成為史上首支歐聯單季取得全勝嘅球隊，真係堅威水。雖然西班牙中場堤亞高艾簡達拿離隊，但嚟到今季氣勢未減，喺德甲揭幕戰不費吹灰之力，大炒史浩克8比0，箭頭羅拔利雲度夫斯基繼續有士哥，雖然「羅拔仔」嗰場受傷，但有消息話佢趕及今仗披甲。

基拿比辛尼弗爆火力增

至於拜仁嘅「傳奇Robbery」洛賓同列貝利亦終於搵到接班人，基拿比同新加盟嘅利萊辛尼穿上佢哋嘅7號同10號波衫，即刻有貨交，前者大演帽子戲法，辛尼亦省1粒兼交出2次助攻，令火力進一步升呢，若拜仁贏埋歐超盃、德超盃及世冠盃，便能達到2009年巴塞隆拿史無前例嘅6冠王成就，因此相信佢哋對呢隻歐超盃志在必得。

另一邊廂，上季西甲4哥西維爾，上屆擊敗國際米蘭第6次勇奪歐霸盃，歐霸之王絕非浪得虛名。雖然中場大腦班尼加去咗中東掘金，左閘利古朗被皇馬收番後轉投熱刺，但老將拿傑迪錫從巴塞回巢，佢近日更宣布退出克羅地亞國家隊，專心為西維爾打江山，連同盧克迪莊、蘇索、奧甘波斯、迪亞高卡路士等功臣，實力未有太大削弱。

由於西維爾經常捧歐霸盃，因此參加歐超盃嘅機會唔少，雖然之前5次參賽僅1次封王，但佢哋好肯同對手鬥攻，單計近4次出戰歐超盃，就有3次開4球或以上，預計今仗會再演入球騷，大盤咪錯過。