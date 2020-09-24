24人確診唔夠人開波　希拉爾被逐出亞冠盃

亞冠盃西亞區賽事早前在卡塔爾復賽，衞冕球隊沙特阿拉伯勁旅希拉爾雖已提前出線，但因隊內爆發疫情，多達24人感染新冠肺炎，周三(23日)分組賽僅得11人上陣，唔夠法定嘅13名球員，最終被亞洲足協取消資格，唔畀佢哋繼續踢落去。

其實在復賽前，希拉爾已被驗出5名球員及1名球員確診，但賽會宣布比賽繼續，隨着賽事展開，希拉爾確診人數直線上升，賽會在每3日進行一次例行檢測中，希拉爾不斷有新增個案，搞到賽會為佢哋另覓居住地點，全隊隔離。

直至周日(20日)，希拉爾勉強湊夠14人上陣對伊朗球隊沙哈霍德羅，打成0比0平手，但其實該仗沙哈霍德羅都怕咗佢哋，驚同佢哋交手會中招，幾乎想棄權唔踢，但因為棄賽會被亞足協重罰，唯有頂硬上。

來到周三，希拉爾確診人數多達24人，包括15名球員及9名職員中招，對沙比阿爾阿里，希拉爾僅餘11人上陣，未能達到亞足協要求嘅13名球員標準，賽會宣布取消其參賽資格，B組由柏克塔哥及沙比阿爾阿里晉級。