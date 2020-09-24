震驚！日本飛魚瀨戶大也背妻出軌　形象盡毀

日本游泳天王瀨戶大也一向是好好先生，娶得跳水美女後更育有兩名女兒，但他被日本雜誌拍到帶一名女子到時鐘酒店幽會，震驚體壇及令不少泳迷心碎。

《週刊新潮》拍到身材高大威猛的瀨戶大也與女子於日間「前後腳」進入時鐘酒店，更指該名長髮女子是一名空姐，二人逼留約兩小時後結伴離開。消息一出，令其好好先生形象破產。他的太太馬淵優佳於上海出生，父母為中國人，馬淵優佳本身是一名出色的跳水運動員，與瀨戶大也相戀不久後結婚，長女約2歲，次女則於今年3月出生。有指醜聞曝光後，他兩公婆合演的食品廣告，於今日（周四）下午於官方網站被刪走。

瀨戶大也承認做錯事，並透過經理人公司發聲明：「我的錯誤行為傷害了我寶貴的家庭，也令支持者、贊助商及身邊的人失望。我深感後悔，我將會與家人商討下一步應怎樣做。」

瀨戶大也是日本最當時得令的泳壇巨星，也是東京奧運的金牌希望。26歲的他於去年世界錦標賽獲得200米及400米個人混合泳的金牌，因而繞過遴選並直接取得奧運資格；處於游泳生涯黃金期的他有望繼2016年里約奧運贏得400米混合泳銅牌之後，再度踏上頒奬台問鼎金牌，揚威主場。