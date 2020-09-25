重演7年前捧盃劇本　拜仁贏歐超盃做4冠王

拜仁慕尼黑勢不可擋！周五(25日)凌晨歐超盃，歐聯盟主拜仁慕尼黑喺加時以2比1擊敗歐霸盃冠軍西維爾，第2次贏得呢項賽事冠軍。教練費歷克上季中上任後，短短執教38場比賽就完成「4冠王」霸業，平均每教9.5場波就捧一次冠軍，相當神奇！

之前連贏22場嘅拜仁慕尼黑，今場遇上最大考驗，西維爾13分鐘就由新加盟嘅拿傑迪錫博到12碼，由奧甘波斯操刀先拔頭籌，拜仁喺34分鐘靠哥列斯卡近門射入追成平手。下半場拜仁繼續採取主動，但西維爾反擊亦好有威脅，全賴紐亞完場前勇救安尼斯利單刀，拜仁先至有機會再踢加時。

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去到104分鐘，拜仁後衛阿拉巴狂抽被西維爾門將耶辛尼保奴擋出，不過後備上陣嘅查維馬天尼斯就企啱位，補一頭頂入致勝入球。巧妙嘅係，拜仁喺2013年首奪歐超盃，查維馬天尼斯亦係後備入替，喺加時戰最後一刻入波逼和車路士，最後射贏12碼捧盃。今次歷史重演，查維馬天尼斯可以話係拜仁歐超盃福星。