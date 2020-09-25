寸王破奸計　熱刺歐霸盃又過一關

英超勁旅熱刺今季征戰歐霸盃，要踢3輪外圍賽先可以躋身分組賽，繼第2圈外圍賽險勝普夫迪夫火車頭後，周五(25日)凌晨喺第3圈外圍賽，作客再以3比1擊敗舒肯迪捷。呢場比賽開波前，熱刺領隊摩連奴「驗場」嗰陣，踢爆舒肯迪捷主場龍門框縮水5cm，臨開波先換番正規龍門框。

熱刺賽前去到舒肯迪捷主場練習，門將洛里斯發覺個門框「唔對路」後通知摩連奴，「寸王」親自查驗後發覺個龍門框明顯縮水：「個門框好細，作為一個長時間身處門框內嘅守門員，一定發覺有問題，我一去睇就知道唔妥，所以通知歐洲足協官員。我以為自己突然長高咗，但事實係個門框比正常細咗5cm！」

熱刺今場繼續用強陣出擊，啱啱喺英超食出「大四喜」嘅孫興民繼續正選，迪利阿里亦都解凍復出，開波5分鐘更有拉美拿入波領先，本身以為可以一帆風順，點知舒肯迪捷去到55分鐘神奇追平。熱刺尾段再發力，孫興民70分鐘入波再度領先，呢位南韓國腳9分鐘後再助攻後備上陣嘅哈利卡尼入波，帶領熱刺贏3比1。