板凳唔夠深？利物浦轟7球大晒冷

英超冠軍利物浦近日連簽堤亞高艾簡達拿同迪亞高祖達前，唔少人質疑「紅軍」嘅板凳深度不足，將會成為衞冕最大憂慮，不過周五(25日)英聯盃第3圈賽事，利物浦就以大部份後備同新人出戰下，作客7比2狂數英甲球會林肯城，證明利物浦第2梯隊一樣超晒班！

新加盟嘅葡萄牙翼鋒迪亞高祖達今場只係做後備，不過用南野拓實、梳頓沙基利、奧歷治、居迪斯鍾斯同哈維艾利洛一樣夠殺，上半場由梳頓沙基利、南野拓實及居迪斯鍾斯(2球)入波贏4比0，下半場南野拓實再入1粒，加上馬高古積同奧歷治都有斬鑊，最後大炒7比2晉級。

利物浦喺16強將會主場迎戰阿仙奴，佢哋下周一英超亦係主場鬥阿仙奴，意味兩隊將會喺晏菲路球場連踢2仗，領隊高普賽後亦信心十足表示：「唔好意思，阿迪達！你哋要嚟利物浦踢2場！」

英聯盃16強對賽

利物浦 Vs 阿仙奴

般尼 Vs 曼城

賓福特 Vs 富咸

愛華頓 Vs 韋斯咸

阿士東維拉 Vs 史篤城

奧連特/熱刺 Vs 車路士

紐波特郡 Vs 紐卡素

白禮頓 Vs 曼聯