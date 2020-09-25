手榴彈失傳！利姆戴納做阿古路接班人

曼城周五(25日)喺英聯盃第3圈，主場以2比1擊敗英冠嘅般尼茅夫，「藍月亮」今場派出大量後備同青年軍上陣，最終憑處子上陣嘅利姆戴納以及菲爾科頓各入1球贏波。現年17歲嘅利姆戴納係昔日史篤城「手榴彈之王」戴納嘅仔，自然成為焦點人物。

利姆戴納爸爸係愛爾蘭名將戴納，雖然爸爸足球生涯成就唔算特別高，不過效力史篤城期間，佢用超強手力將前場任何位置界外球，直接掟去對方禁區心臟地帶，成為震驚英超嘅一大武器，戴納亦被冠以「手榴彈之王」嘅稱號。

不過，英格蘭U17國腳利姆戴納就冇行爸爸條路，身高1米86嘅佢向住前鋒位置發展，今場對住般尼茅夫首次正選上陣，全場不斷走位入楔製造好大威脅，18分鐘更加射入靚波為曼城領先，喺阿古路仍然養傷下，利姆戴納將會成為球隊前鋒有力替補。曼城領隊哥迪奧拿賽後表示：「我哋喺操練已經見佢入好多波，利姆戴納係曼城缺少嘅前鋒類型，體力化同制空力強，我對佢嘅未來充滿信心。」

唔少球迷期待，利姆戴納會喺爸爸身上學番一招半式「手榴彈」，不過老戴納早前透露：「利姆係大約10歲嗰陣已經拒絕學習『手榴彈』，記時有場比賽佢準備掟界外球，突然有個家長大叫，話佢咁做(手榴彈)會摧毀場波，自此之後佢就冇再掟。」