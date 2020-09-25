港超聯　林柱機復出！ 富力R＆F唔放過愉園

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「中銀人壽香港超級聯賽」周五（25日）下午3時於小西灣運動場上演愉園對富力R&F。上仗表現活躍的簡嘉亨，今場繼續出任正選翼鋒，而屠俊翹亦重返正選大軍，為「快活谷」把守最後一關，箭頭人物朱偉鈞則暫列後備。至於力爭重回勝軌的富力R&F，今仗有林柱機復出，與首次正選出戰的新兵杜度鎮守後防，入球重任，繼續交給基奧雲尼、伊高沙托尼及迪布利進攻三叉戟。

雙方陣容如下：

愉園

17屠俊翹 GK

5葉卓文

6盧斯安奴 C

9黃智康

11潘沛軒

13林樂賢

15黃浩然

18林毅東

23蕭志豪

26袁世傑

30簡嘉亨

後備

1鐘偉豪

2張俊軒

16黎培基

27伍家揚

28朱偉鈞

31蘇荻安

38莫漢睿

富力R&F

94謝家榮 GK

7林志堅

8迪布利

12盧均宜 C

14方栢倫

16林衍廷

18伊高沙托尼

20林柱機

22基奧雲尼

30謝家強

33杜度

後備

97黃子康

5勞烈斯

11羅港威

15羅拔圖

17古拿

27林樂勤

32袁振昇

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「中銀人壽香港超級聯賽」周五（25日）下午3時於小西灣運動場續演好戲，愉園與富力R&F正面交鋒。富力R&F上仗補時階段被冠忠南區逼和，痛失2分，與榜首東方龍獅差距擴大至4分，如欲染指港超錦標不容再失；愉園復賽首仗雖以兩球不敵理文，但一眾年輕球員卻有不俗演出，可望憑活力鬥志頑抗富力強攻！（on.cc東網周五下午3時直播）

富力R&F上仗對冠忠南區雖未能取勝，主教練楊正光認為球員發揮比預期理想，對方把握兩次死球機會逼和，實屬無可奈何。今仗目標當然是重回勝軌，希望球員透過練習和把握有限的休息時間，調整自身狀態。「楊Sir」亦不忘讚賞今仗對手「快活谷」，指一眾年輕小將無論速度和鬥心，都相當不俗，叮囑球員絕不能掉以輕心。

另因正選門將周煜辰上場領紅，是役要「坐波監」，預料會由謝家榮頂上。「家榮」上仗臨危受命未能為球隊保住勝果，然而「楊Sir」仍對這位後備門將充滿信心：「佢以往喺比賽同訓練都有好出色表現，今場波我哋教練團同球員都畀咗好多鼓勵佢，相信佢可以作出調節。」富力R&F是役有主力林柱機刑滿復出，問題是球隊下周一要出戰「足總盃」決賽火併東方龍獅，雙線作戰下，今場排陣更考功夫。

愉園復賽首戰雖不敵理文，但該役一眾球員發揮備受好評，主教練鮑家耀大讚球員首次在大球場作賽仍能迅速入局，期望小將吸取經驗後得以提升信心。由於復賽後球員狀態和體能尚未恢復十足，加上賽程頻密，「鮑Sir」透露今仗會作出調整：「部分球員陸續出現肌肉疲勞，幾個位置會有調動，至於上場因傷缺陣嘅新球員曾至孝，我哋密切注視緊佢嘅情況，今場有機會披甲。」「鮑Sir」坦言有留意富力上場聯賽，希望倣效冠忠南區，利用球員活力和鬥志，盡量減低伊高沙托尼及基奧雲尼的威脅。即使愉園賽前被睇低一線，加上休息時間較少，但球隊去年12月曾在「菁英盃」擊敗富力R&F，今場仍有力重溫好夢。

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